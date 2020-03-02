Эпидемия коронавируса: в Австралии приняли решение касательно Гран-при Формулы-1

Новости спорта:Организаторы “Формулы-1” не отменят Гран-при Австралии из-за коронавруса.

Первый этап “Формулы-1” в новом сезоне пройдет по графику 13 - 15 марта. Об этом сообщает Motorsport.com.

“Организаторы первого этапа “Формулы-1” в новом сезоне пообещали предпринять жесткие меры для обеспечения здоровья всех участников и гостей. По мнению организаторов этапа в Мельбурне, команды смогут беспрепятственно прилететь в Австралию даже из Италии, где усиливается эпидемия коронавируса. Гонка “Формулы-1” останется в расписании чемпионата мира и пройдет 15 марта”, - говорится в сообщении.

Сейчас Австралия ввела ограничения на въезд в страну только для путешественников из Китая и Ирана - стран с наибольшим числом больных коронавирусом COVID-19. Люди, побывавшие в этих странах, должны провести хотя бы 14 дней еще в какой-либо стране, прежде чем Австралия согласится их впустить.

Ранее свои опасения относительно возможности вовремя прибыть в Австралию выражали итальянские участники “Формулы-1” Ferrari и AlphaTauri.

Как сообщалось, по состоянию на утро 2 марта количество инфицированных коронавирусом Covid-19 во всем мире достигло 89 074 человек, умерли - 3 048, выздоровели - 45 110 человек. По информации ANSA, в Италии коронавирус диагностировали у более 1500 человек, 34 человека умерли, 83 — выздоровели.