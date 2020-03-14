В F1 зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

Новости спорта:Коронавирус был обнаружен у работника моторостроительного подразделения Mercedes.

В субботу сообщество Формулы 1 могло бы обсуждать результаты квалификации Гран При Австралии и давать прогнозы на гонку.

Но, увы, пандемия коронавируса не оставила шансов на своевременный старт сезона. После подтверждённого случая заражения в McLaren гоночный уик-энд в Мельбурне был отменен.

И похоже, что даже если бы все команды согласились провести Гран При без McLaren, до гонки дело бы всё равно не дошло. По информации Corriere dello Sport, в Формуле 1 зафиксирован второй случай заражения Covid-19.

Коронавирус обнаружен у работника моторостроительного подразделения Mercedes. Неизвестно, находился он в паддоке Альберт-парка или оставался на Гран При на базе в Великобритании. Заболевший и все, кто контактировал с ним в последние пару дней, помещены в карантин.