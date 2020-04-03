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Пятница, 03.04.2020
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Гонщик Дакара считает, что многие участники переболели коронавирусом

Гонщик Дакара считает, что многие участники переболели коронавирусом
13:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Испанский гонщик рассказал о коронавирусе на Дакаре.

Испанский гонщик и телеведущий Хесус Гонсалес Кальеха, участвовавший в "Дакаре"-2020 в классе внедорожников, рассказал о странной болезни, охватившей многих участников. Он уверен, что причиной стал коронавирус.

"Это был не грипп, а другая хитрая зараза. Болезнь от неё продолжалась 10 или 11 дней. Трудно представить, что неожиданно всех поразил грипп. Болезнь распространялась с той же скоростью и симптомами, какие позже были выявлены при коронавирусе.

Больше половины лагеря подцепили одно и то же. Это было полное дерьмо. В последний день я вообще не ел, пил только чай. Вы даже не можете себе представить, насколько это фигово. Ужасный день. Предыдущие были не особо лучше, но этот особенно отвратительный. Не знаю, как я мог закончить ралли. У меня кружилась голова.

Ирина Морозюк вылечилась от коронавируса

Узнать, перенесли ли мы коронавирус, можно будет позже, когда закончится проведение специального анализа крови. Но учитывая, через что мы прошли, я не сомневаюсь в ответе, это был коронавирус", — приводит слова Кальехи испанская версия Eurosport.

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Дакар, Коронавирус, Дакар-2020, Хесус Гонсалес Кальеха.
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