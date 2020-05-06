Следующие Гран-при Формулы-1 из-за коронавируса отменять не будут

Новости спорта:Гран-при Формулы-1 не будут отменять, даже если у кого-то в паддоке обнаружат коронавирус.

Президент медицинской комиссии FIA профессор Жерар Сейян заявил, что прецедент, случившийся на так и не стартовавшем Гран-при Австралии-2020, не повторится ни на одном другом этапе чемпионата мира Формулы-1.

Напомним, в канун старта свободных практик у одного из сотрудников «Макларена» был диагностирован коронавирус. В итоге команда снялась с этапа, а впоследствии Гран-при Австралии полностью отменили.

По словам Сейяна, если в паддоке во время Гран-при снова обнаружат коронавирус, этап отменяться не будет.

«Ситуация изменилась. Мы обеспечены молниеносно действующими тестами и сможем изолировать и быстро тестировать людей, которые были в контакте с больным. Гран-при не отменят. Это то же самое, если бы полностью закрывали метро, после того как там проехался один заражённый.

В Австрии иная ситуация. Страна справляется с кризисом, который прошёл относительно нормально. Там всё будет безопасно", — приводит слова Сейяна L'Equipe.