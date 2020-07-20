Виды и особенности грузовых перевозок в Украине

В наши дни такая услуга, как грузоперевозки является неотъемлемой частью экономики любого государства. С их помощью можно осуществлять самые различные торговые сделки на любые расстояния. А это, в свою очередь, отлично способствует экономическому росту, да и развитию страны в целом.

Рост экономики - это увеличения оборота товаров и денег в регионе. Происходит это за счет бизнес активности. Почти любая компания в процессе своей деловой деятельности использует грузовые перевозки по городу или стране. А транспортная компания Грузар - это один из лучших перевозчиков на рынке Украины.

Основные виды грузоперевозок в Украине

Основные тенденции украинского рынка - это бурный рост и не менее бурная конкуренция. С каждым годом все новые и новые перевозчики начинают предлагать свои услуги потребителю. Самая конкурентная ситуация традиционно сохраняется в сфере автомобильных грузоперевозок, ведь именно среди таких компаний наблюдаются самые высокие темпы роста. Стоит отметить, что уровень качества услуг отнюдь не равномерный. Далеко не все фирмы могут работать на должном уровне, в результате с рынка уходят более слабые игроки и остаются только те, кто умеет работать действительно качественно. Компания Грузар относится к числу последних.

С 2007 годы в Украине все больше оборотов набирает тенденция следованию европейским стандартам, а также международным нормам в сфере грузоперевозок. К тому же, все больше организаций расширяют свой ареол деятельности, переходя от стандартной транспортировки груза к полному комплексу логистических услуг. Данную сферу деятельности можно четко поделить на следующие разделы:

Доставка морским контейнером;

Авиатранспортом;

Железнодорожным вагоном;

Автотранспортом;

Как показывает опыт, последний пункт является самым оптимальным вариантом. Он сочетает в себе целый ряд преимуществ, среди которых оперативность, контроль груза в процессе транспортировки, сравнительно низкая стоимость, возможность гибкого планирования маршрутов.

Какой вид грузовых перевозок выбрать?

Доставка с помощью железнодорожных вагонов, это один из самых дешевых вариантов. К тому же, здесь есть возможность работать с по-настоящему большими грузами, весом от двадцати тонн и выше. Перевозки грузов посредством железнодорожного транспорта также являются экономичными и открывают широкие возможности для транспортировки объектов большой массы.

Все остальные виды транспорта (кроме морского) уступают поездам по своей грузоподъемности. Поэтому, чаще всего морские перевозки используют для обслуживания потребностей тяжелой и горнодобывающей промышленности. Но здесь есть и один существенный минус - это скорость доставки. Грузоперевозки морскими контейнерами представляют собой самый сложный и длительный способ доставки. Поэтому, они часто требуют скоординированной работы, как со стороны компании исполнителя, так и со стороны клиента. Но есть и существенный плюсы, среди которых практически неограниченная грузоподъемность, возможность доставки в любую точку света и низкая стоимость.

Что касается авиаперевозок, то это самый дорогой и самый быстрый вид транспорта. К тому же они редко используются, когда речь идет о по-настоящему объемных грузах. Главное преимущество авиации - это неоспоримая скорость доставки и здесь у нее нет конкурентов. В то же время, самолет, особенной грузовой, не может приземлится в любом месте. Ему требуется аэропорт с соответствующими возможностями. А это, в свою очередь, накладывает определенные ограничения на географию грузоперевозки, которая, несмотря ни на что остается достаточно широкой.

В пределах города или страны лучше всего использовать автоперевозки. Основные плюсы этого метода: цена и скорость