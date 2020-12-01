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Чемпион Формулы-1 заразился коронавирусом

Чемпион Формулы-1 заразился коронавирусом
Обновлено 13:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер MercedesAMGF1

Действующий чемпион мира Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон, представляющий Mercedes, сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба команды в своем twitter. 

По информации источника, новоиспеченный семикратный чемпион мира пропустит ближайший этап чемпионата - Гран-при Сахира, что пройдет в Бахрейне. В Mercedes отметили, что Льюис отправлен на самоизоляцию с легкими симптомами болезни. Вся команда пожелала ему быстрейшего выздоровления. Кроме того, в Mercedes пока не спешат объявлять имя пилота, который заменит чемпиона на ближайшем старте. Отметим, резервным гонщиком команды в текущем сезоне является бельгиец Стоффель Вандорн.

"Команда Mercedes с сожалением сообщает, что Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус и не сможет принять участия в Гран-при Сахира в ближайший уик-энд", - гласит заявление Mercedes.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, в ходе которого едва не умер гонщик Формулы-1

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Все по теме:

Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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