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Баскетболисты НБА устроили драку во время поединка (Видео)
Новости спорта: В матче регулярного чемпионата НБА легкий форвард Уорриорз Кевин Дюрант и форвард Тандер Кармело Энтони затеяли драку.
В борьбе за позицию игроки сцепились руками, после чего Дюрант оттолкнул Энтони, а тот в ответ ударил его двумя руками. Эскалацию конфликта удалось предотвратить после вмешательства партнеров и судей.
Встреча завершилась домашней победой Голден Стэйт со счетом 112:80.
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