Баскетболисты НБА устроили драку во время поединка (Видео)

В борьбе за позицию игроки сцепились руками, после чего Дюрант оттолкнул Энтони, а тот в ответ ударил его двумя руками. Эскалацию конфликта удалось предотвратить после вмешательства партнеров и судей.

Встреча завершилась домашней победой Голден Стэйт со счетом 112:80.