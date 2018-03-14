НБА: "Сан-Антонио" разгромил "Орландо" и другие матчи 13 марта
Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей НБА за вторник, 13-е марта.
Вашингтон – Миннесота 111:116 (26:25, 33:28, 31:29, 21:34)
Вашингтон: Моррис (27), Бил (19 + 5 передач), Саторански (15 + 8 подборов + 7 передач), Портер (8 + 7 подборов), Гортат (6) – старт; Маинми (10 + 9 подборов), Сешнс (9), Убре (8), Микс (5), Скотт (4).
Миннесота: Таунс (37 + 10 подборов), Бьелица (17 + 8 подборов + 7 передач), Уиггинс (16), Тиг (13 + 5 передач), Гибсон (10 + 8 подборов) – старт; Кроуфорд (11), Джонс (8 + 5 передач), Дженг (4), Роуз (0), Олдрич (0).
Филадельфия – Индиана 98:101 (23:33, 30:24, 26:26, 19:18)
Филадельфия: Эмбиид (29 + 12 подборов + 8 потерь), Шарич (18), Редик (16), Симмонс (10 + 13 подборов + 10 передач), Ковингтон (10 + 10 подборов) – старт; Белинелли (6), Ильясова (5), Макконнелл (4), Джонсон (0).
Индиана: Тернер (25 + 6 подборов), Таддеус Янг (19 + 10 подборов), Джозеф (13 + 5 подборов + 5 передач), Оладипо (11), Богданович (2 + 5 подборов) – старт; Стивенсон (11), Коллисон (10), Букер (5 + 6 подборов), Сабонис (3), Робинсон-младший (2), Джефферсон (0).
Нью-Йорк – Даллас 97:110 (31:29, 29:28, 12:26, 25:27)
Нью-Йорк: Хардуэй (19), Мудиай (10), Томас (3), Кантер (3 + 15 подборов), Ли (0) – старт; Бизли (21), Берк (16), О'Куинн (8 + 6 подборов), Уильямс (7 + 8 подборов), Дотсон (6), Ниликина (4 + 6 передач).
Даллас: Барнс (30), Смит (17), Новицки (13 + 6 подборов), Феррел (10), Финни-Смит (3 + 9 подборов) – старт; Бареа (12 + 7 подборов), Макдермотт (8), Уорни (8), Пауэлл (7), Коллинсуорт (0).
Бруклин – Торонто 102:116 (40:32, 27:25, 18:30, 17:29)
Бруклин: Рассел (32 + 7 подборов), Каннингем (10), Кэрролл (9 + 6 подборов), Динуидди (7), Крэбб (6 + 6 подборов) – старт; Холлис-Джефферсон (19 + 7 подборов), ЛеВерт (11 + 7 передач), Эйси (5), Харрис (3).
Торонто: Валанчюнас (26 + 14 подборов), ДеРозан (15 + 7 подборов), Лаури (11 + 11 передач), Ибака (9 + 9 подборов), Пауэлл (5) – старт; ВанВлит (15), Майлз (12), Райт (10), Пелтль (8 + 6 подборов), Сиакам (5), Миллер (0), Хэйс (0), Ногейра (0).
Атланта – Оклахома-Сити 107:119 (28:31, 38:23, 22:36, 19:29)
Чикаго – Клипперс 106:112 (27:31, 33:31, 18:28, 28:22)
Новый Орлеан – Шарлотт 119:115 (37:32, 35:33, 20:27, 27:23)
Сан-Антонио – Орландо 108:72 (24:18, 38:19, 34:20, 12:15)
Юта – Детройт 110:79 (42:21, 22:18, 22:20, 24:20)
Финикс – Кливленд 107:129 (18:38, 34:30, 28:34, 27:27)
Лейкерс – Денвер 112:103 (35:22, 13:25, 29:35, 35:21)