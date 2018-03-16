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Михайлюк помог "Канзасу" пройти первый раунд Мартовского Безумия

БК Канзас
07:51 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: "Канзас" добыл победу на старта над "Пеннсильванией".

Клуб украинского защитника Святослава Михайлюка Канзас Джейхокс в первом раунде Мартовского Безумия одержал победу над Пеннсильванией Куокерс (76:60).

Украинец был не очень результативен, набрав только 10 очков (3/8 с игры, 2/3 из-за трехочковой дуги), также он сделал 2 подбора, 3 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота за 35 минут на площадке.

В следующем раунде Канзас сыграет против победителя пары Сетон Холл — Норс Каролина Стейт.

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Новости спорта, Баскетбол, БК Канзас, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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