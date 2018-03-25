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"Хьюстон" побил клубный рекорд по победам в регулярном чемпионате
11:51 Сегодня Телеграф

Новости спорта: На счету Хьюстон Рокетс 59 побед в регулярном чемпионате НБА.

Хьюстон Рокетс в последнем матче на домашнем паркет обыграл Нью-Орлеан (114:91) и, таким образом одержал 59 победу в регулярном чемпионате НБА.

Как сообщает ресурс ESPN, 59 победа Хьюстона позволила им побить клубный рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате, который держался с сезона 1993/94. Отметим, что на данный момент Рокетс лидирует в Западной конференции.  

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