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Баскетбол. Определились пары плей-офф Суперлиги
Новости спорта: Определилось окончательное положение команд по итогам регулярного чемпионата
В Суперлиге завершился регулярный чемпионат, по итогам которого определились все пары первого раунда плей-офф.
"Днепр" (1) – "Запорожье"(8)
«Черкасские Мавпы» (2) – "Политехник" (7)
"Будивельник" (3) – "Николаев" (6)
"Химик" (4) – БИПА (5)
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата "Черкасские Мавпы" обыграли "Химик" и стали вторыми в регулярном чемпионате.
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