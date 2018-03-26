Баскетбол. Определились пары плей-офф Суперлиги

В Суперлиге завершился регулярный чемпионат, по итогам которого определились все пары первого раунда плей-офф.

"Днепр" (1) – "Запорожье"(8)

«Черкасские Мавпы» (2) – "Политехник" (7)

"Будивельник" (3) – "Николаев" (6)

"Химик" (4) – БИПА (5)

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата "Черкасские Мавпы" обыграли "Химик" и стали вторыми в регулярном чемпионате.