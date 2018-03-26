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Баскетбол. Определились пары плей-офф Суперлиги

БК Черкасские Мавпы
08:04 Сегодня Телеграф
ФБУ

Новости спорта: Определилось окончательное положение команд по итогам регулярного чемпионата

В Суперлиге завершился регулярный чемпионат, по итогам которого определились все пары первого раунда плей-офф.

"Днепр" (1) – "Запорожье"(8)

«Черкасские Мавпы» (2) – "Политехник" (7)

"Будивельник" (3) – "Николаев" (6)

"Химик" (4) – БИПА (5)

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата "Черкасские Мавпы" обыграли "Химик" и стали вторыми в регулярном чемпионате. 

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Новости спорта, БК Будивельник, БК Днепр, БК Политехник, БК Химик, БК Черкасские мавпы.
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