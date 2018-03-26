https://telegraf.com.ua/files/2018/03/BASKETBOL-150x90.jpg Спорт, Баскетбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/basketbol/3976885-novaya-tragediya-u-basketbolista-ostanovilos-serdtse-za-40-sekund-do-kontsa-matcha-video.html
Новая трагедия: у баскетболиста остановилось сердце за 40 секунд до конца матча (Видео)
Новости спорта: В настоящий момент Зек Апшоу находится в больнице в критическом состоянии.
В финале матча между командами Гранд-Рапидс и Детройт Пистонс американской G-лиги у 26-летнего американца Зека Апшоу остановилось сердце.
Wood TV8 сообщает, что за 40 секунд до конца встреча баскетболист внезапно упал на паркет и лишился чувств. Игрока унесли на носилках и срочно госпитализировали.Сейчас он находится в критическом состоянии.
Telegraf.com.ua