Новая трагедия: у баскетболиста остановилось сердце за 40 секунд до конца матча (Видео)

В финале матча между командами Гранд-Рапидс и Детройт Пистонс американской G-лиги у 26-летнего американца Зека Апшоу остановилось сердце.

Wood TV8 сообщает, что за 40 секунд до конца встреча баскетболист внезапно упал на паркет и лишился чувств. Игрока унесли на носилках и срочно госпитализировали.Сейчас он находится в критическом состоянии.