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Новая трагедия: у баскетболиста остановилось сердце за 40 секунд до конца матча (Видео)

Зек Апшоу
10:05 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: В настоящий момент Зек Апшоу находится в больнице в критическом состоянии.

В финале матча между командами Гранд-Рапидс и Детройт Пистонс американской G-лиги у 26-летнего американца Зека Апшоу остановилось сердце.

Wood TV8 сообщает, что за 40 секунд до конца встреча баскетболист внезапно упал на паркет и лишился чувств. Игрока унесли на носилках и срочно госпитализировали.Сейчас он находится в критическом состоянии.

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Новости спорта, Баскетбол, БК Гранд-Рапидс, Зек Апшоу, Новости баскетбола.
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