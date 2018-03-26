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Михайлюк побил рекорд "Канзаса" 27-летней давности

Святослав Михайлюк
14:22 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинец реализовал 112 3-очковых за сезон

Свингмэн «Канзаса» Святослав Михайлюк установил рекорд университета.

В победном матче против «Дьюка» (85:81) украинец добрался до отметки в 112 реализованных 3-очковых за сезон, сообщает Eurohoops.

Михайлюк превзошел достижение Терри Брауна (111 3-очковых в 1991-м году). Святослав в матче отметился 11 очками, 10-ю подборами и пятью передачами.

Команда украинца сыграет в «Финале четырех» плей-офф NCAA.

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Новости спорта, Баскетбол, БК Канзас, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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