Японский робот победил баскетболистов в точности бросков (Видео)

Японские инженеры в свободное от работы время сделали робота CUE, который обыграл живых баскетболистов в свободных бросках. Робот забил 10 мячей из 10, а люди допустили два промаха.

Робот не умеет двигаться, поскольку закреплен на платформе, которая не позволяет ему упасть и одновременно служит источником питания. Абсолютная точность попадания с расстояния до 4 метров достигнута самообучением искусственного интеллекта, предварительно сделавшего порядка 200 тысяч бросков.