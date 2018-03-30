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Японский робот победил баскетболистов в точности бросков (Видео)

Японский робот победил баскетболистов
22:12 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Абсолютная точность попадания достигнута самообучением искусственного интеллекта

Японские инженеры в свободное от работы время сделали робота CUE, который обыграл живых баскетболистов в свободных бросках. Робот забил 10 мячей из 10, а люди допустили два промаха.

Робот не умеет двигаться, поскольку закреплен на платформе, которая не позволяет ему упасть и одновременно служит источником питания. Абсолютная точность попадания с расстояния до 4 метров достигнута самообучением искусственного интеллекта, предварительно сделавшего порядка 200 тысяч бросков.

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Новости спорта, Баскетбол, Видео, Новости баскетбола, Робот.
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