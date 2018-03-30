Российская баскетболистка нокаутировала соперницу ударом по лицу (Видео)

Баскетболистка новосибирского "Динамо-2" Диана Оборина отметилась хамским поведением во время матча второго дивизиона женской Суперлиги против питерского "Спартака".

Игрок "бело-синих" поддалась на провокацию со стороны соперницы, которая ее откровенно толкнула в спину. В ответ на это Оборина ударила оппонентку по лицу. Видео инцидента Диана опубликовала на своей странице в Instagram.