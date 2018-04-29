Центровой сборной Украины и «Обрадойро» Артем Пустовой претендует на звание MVP чемпионата Испании.

Лига АСВ открыла специальное голосование на своем официальном сайте, где выделила 65 кандидатов. На данный момент его лидером является тяжелый форвард «Басконии» Торнике Шенгелия.

«Обрадойро» на данный момент находится на 13-м месте в турнирной таблице Лиги АСВ и ведет отчаянную борьбу за попадание в плей-офф.