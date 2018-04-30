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НБА. Когда Карри вернется на паркет
Новости спорта: Стефен Карри дебютирует в плей-офф НБА 2017/2018.
Разыгрывающий Голден Стэйт Стефен Карри завершил восстановление после растяжения боковой связки левого колена и готов дебютировать в плей-офф сезона-2018.
Как сообщает ClutchPoints, Карри сыграет во втором матче против Нового Орлеана.
На данный момент Голден Стэйт лидирует в серии с Новым Орлеаном 1:0.
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