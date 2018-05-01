НБА: "Бостон" открыл счет в серии с "Филадельфией"
Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей НБА за понедельник, 30 апреля.
Бостон – Филадельфия 117:101 (25:22, 31:23, 31:30, 30:26)
Счет в серии 1:0
Бостон: Розир (29 + 8 подборов + 6 передач), Тэйтум (28), Хорфорд (26 + 7 подборов), Моррис (21 + 5 подборов), Смарт (9 + 9 передач), Бэйнс (6 + 6 подборов), Ларкин (5), Оджелей (3).
Филадельфия: Эмбиид (31 + 13 подборов + 5 передач), Редик (20), Симмонс (18 + 7 подборов + 6 передач), Шарич (12 + 7 подборов), Белинелли (11), Ильясова (6 + 9 подборов), Ковингтон (3).