"Черкасские Мавпы" - "Днепр": трансляция 3-го матча финала Суперлиги (Видео)

"Мавпы" сыграли в Днепре два поединка 24 и 26 апреля. Сначала команда Максима Михельсона выполнила своеобразное задача-минимум и минимально одолела хозяев в драматической концовке игры 75:76. Во второй, не менее драматической, игре баскетболисты из Черкасс удвоили преимущество: 72:76.

Напомним, "бронзовым" призером Суперлиги стали баскетболисты "Химика", обыграв "Николаев" 3;0