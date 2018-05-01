"Черкасские Мавпы" - "Днепр": трансляция 3-го матча финала Суперлиги (Видео)
Новости спорта: Уже сегодня, 1 мая, в стенах ПС «Строитель» "Черкасские Мавпы" и "Днепр" сыграют третий матч финальной серии Суперлиги Пари-Матч.
"Мавпы" сыграли в Днепре два поединка 24 и 26 апреля. Сначала команда Максима Михельсона выполнила своеобразное задача-минимум и минимально одолела хозяев в драматической концовке игры 75:76. Во второй, не менее драматической, игре баскетболисты из Черкасс удвоили преимущество: 72:76.
Напомним, "бронзовым" призером Суперлиги стали баскетболисты "Химика", обыграв "Николаев" 3;0