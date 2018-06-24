Сборная Украины по баскетболу 3x3 уступила Венгрии и не сумела пробиться на ЧЕ
Новости спорта: В Андорре завершился матч отборочного цикла Евробаскет 3х3.
Национальная сборная Украины по баскетболу 3х3, за которую выступили Максим Закурдаев, Дмитрий Липовцев, Станислав Тимофеенко и Александр Кольченко, потерпели поражение от Венгрии со счетом 19:21.
Встреча прошла в рамках квалификационного раунда в Андорре на грядущий Евробаскет.
Таким образом, наши парни заняли третье место отбора и не сумели пробиться на континентальное первенство.