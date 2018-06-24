Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 24.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Англия 6:1 Панама: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Англия 6:1 Панама: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
Новости: Сборная Германии в драматичном поединке вырвала победу в игре со Швецией
ЧМ-2018. Германия обыграла Швецию
Новости: Бокс. Украинец Беринчик одержал досрочную победу над Прието в Киеве
Бокс. Украинец Беринчик одержал досрочную победу над Прието в Киеве
X

Сборная Украины по баскетболу 3x3 уступила Венгрии и не сумела пробиться на ЧЕ

Сборная Украины по баскетболу 3Х3
15:52 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: В Андорре завершился матч отборочного цикла Евробаскет 3х3.

Национальная сборная Украины по баскетболу 3х3, за которую выступили Максим Закурдаев, Дмитрий Липовцев, Станислав Тимофеенко и Александр Кольченко, потерпели поражение от Венгрии со счетом 19:21.

Встреча прошла в рамках квалификационного раунда в Андорре на грядущий Евробаскет.

Таким образом, наши парни заняли третье место отбора и не сумели пробиться на континентальное первенство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Баскетбол, Новости баскетбола, Сборная Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)

Беринчик на коне, соперник - на полу: яркие моменты победы украинца (Фото)
Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)

Яркие моменты феерического поединка ЧМ-2018 Бельгия - Тунис (Фото)
Очаровательная испанка Сара Саламо - спутница одного из лидеров "Реала" (Фото)

Очаровательная испанка Сара Саламо - спутница одного из лидеров "Реала" (Фото)
Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)

Сногсшибательная красотка Роуз Бертрам - девушка игрока сборной Голландии (Фото)
Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего матча Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости баскетбола

Cборная Украины проиграла Швейцарии в первом матче отбора на чемпионат Европы "Вашингтон" выбрал украинца на драфте НБА Украинский баскетболист Михайлюк стал игроком звездного клуба НБА

Последние новости

В Барнауле объявлен режим ЧС из-за масштабного урагана Гассиев: В Москве будут поддерживать Усика Посол Польши посетит матч Польша-Колумбия
Сегодня читают в спорте
01 Украинец Постол проиграл бой за звание претендента на титул WBC
02 ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)
03 Шестерых фанатов сборной Мексики убили во время матча ЧМ-2018
04 Бокс. Украинец Беринчик одержал досрочную победу над Прието в Киеве
05 ЧМ-2018: расписание матчей 24 июня
Новости сегодня
16:40 В Украине на 5% выросло производство колбасы
16:38 В Киеве за помощь в побеге брачному аферисту задержали конвоира
16:34 Наводнение в Китае: Более тысячи людей эвакуировано, есть погибшие
16:33 Новичок Шахтера Майкон рассказал, почему решил перейти в донецкий клуб
16:31 Вкусные сочетания продуктов, которые являются вредными для вашего здоровья
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса
ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса
Новости: Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Новости: Саммит Трампа и Путина: Названа дата встречи
Саммит Трампа и Путина: Названа дата встречи
Новости: Медики назвали популярный продукт, который опасный для здоровья
Медики назвали популярный продукт, который опасный для здоровья
Добавить комментарий
0