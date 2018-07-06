Михайлюк провалил матч против Голден Стэйт

Лейкерс уступили Голден Стэйт в рамках Летней лиге НБА – 71:77.

После двух ярких встреч, не слишком впечатлил украинский защитник Святослав Михайлюк.

Он провел на площадке 25 минут, набрал 7 очков, сделал 4 подбора, а также совершил 1 перехват и 4 потери. Но главное – украинца подвели его трехочковые броски, ведь он попал лишь один бросок из-за дуги.