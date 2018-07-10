Форвард ЛеБрон Джеймс официально стал игроком Лос-Анджелес Лейкерс, сообщает официальный сайт НБА.

По данным Klutch Sports Group, баскетболист заключил с клубом четырехлетний контракт на сумму 154 млн долларов.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон в Лейкерс будет играть и тренироваться под разными номерами.