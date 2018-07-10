ЛеБрон Джеймс официально стал игроком Лос-Анджелес Лейкерс
Новости спорта: ЛеБрон Джеймс подписал контракт с клубом на четыре года.
Форвард ЛеБрон Джеймс официально стал игроком Лос-Анджелес Лейкерс, сообщает официальный сайт НБА.
По данным Klutch Sports Group, баскетболист заключил с клубом четырехлетний контракт на сумму 154 млн долларов.
Officially signed with the @Lakers @KingJames pic.twitter.com/A5jHZxXEP4
— Klutch Sports Group (@KlutchSports) 10 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что ЛеБрон в Лейкерс будет играть и тренироваться под разными номерами.