Сборная Украины по баскетболу прибыла в Черногорию

Мужская национальная сборная Украины после исторической домашней победы над Испанией прибыла в город Никшич, Черногория, где сыграет матч второго тура второго раунда отбора на чемпионат мира против местной национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Поединок состоится в понедельник, 17 сентября в 21:15 по Киеву.

Стоит отметить, что Украина отправилась в Черногорию в тот же составе, который обыграл Испанию:

защитники: Сергей Гладырь, Юджин Джетер, Александр Кобец, Святослав Михайлюк.

нападающие: Вячеслав Бобров, Игорь Зайцев, Владимир Конев, Александр Липовый, Владимир Герун.

центровые: Вячеслав Кравцов, Алексей Лень