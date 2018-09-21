НБА сняли 60-летний запрет рекламы пива
Новости спорта: Игрокам НБА впервые за 60 лет разрешили рекламировать пиво, правда с некоторыми ограничениями.
НБА отменила запрет на участие игроков в рекламе пива, который был установлен 60 лет назад, сообщает ESPN.
Параллельно лига заключила договор с пивным гигантом Budweiser, в рекламе которого отныне могут появляться звезды баскетбола. При этом держать пиво в руках или его пить им все еще запрещено.
Ранее в США был отменен запрет на спортивные ставки по всей стране, чему противились четыре крупнейшие лиги страны, в том числе и НБА.