НБА сняли 60-летний запрет рекламы пива

НБА отменила запрет на участие игроков в рекламе пива, который был установлен 60 лет назад, сообщает ESPN.

Параллельно лига заключила договор с пивным гигантом Budweiser, в рекламе которого отныне могут появляться звезды баскетбола. При этом держать пиво в руках или его пить им все еще запрещено.

Ранее в США был отменен запрет на спортивные ставки по всей стране, чему противились четыре крупнейшие лиги страны, в том числе и НБА.