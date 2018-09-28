ЛеБрон сыграет в первом предсезонном матче за Лейкерс

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс сыграет в первом предсезонном матче команды. Об этом заявил главный тренер команды Люк Уолтон.

"Он сыграет больше одной минуты, но меньше сорока восьми", – сказал Уолтон.

А вот лишь недавно возобновивший полноценные тренировки Лонзо Болл, скорее всего, пропустит встречу.

Первый предсезонный матч Лейкерс проведут 30 сентября в Сан-Диего против Денвера.