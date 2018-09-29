Украинец Пустовой дебютировал за Барселону (Видео)

Центровой Барселоны Артем Пустовой дебютировал за каталонский клуб в чемпионате Испании.

Барселона обыграла Гран Канарию, в матче с которой украинец за 7 минут, проведенных на поле, набрал 7 очков, сделал 1 подбор в атаке и совершил 1 фол.