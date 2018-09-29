Спорт, Баскетбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/basketbol/4536554-ukrainets-pustovoy-debyutiroval-za-barselonu-video.html
Украинец Пустовой дебютировал за Барселону (Видео)
01:05 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости спорта: Украинский легионер Барселоны Артем Пустовой набрал 7 очков.
Центровой Барселоны Артем Пустовой дебютировал за каталонский клуб в чемпионате Испании.
Барселона обыграла Гран Канарию, в матче с которой украинец за 7 минут, проведенных на поле, набрал 7 очков, сделал 1 подбор в атаке и совершил 1 фол.
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