Сегодня состоится матч Украина - Словения

Новости спорта: Украина – Словения: анонс матча отбора на чемпионат мира по баскетболу.

Мужская национальная сборная Украины играет 29 ноября в Запорожье против команды Словении матч квалификации чемпионата мира 2019 года.

Поединок в местном ПС Юность начинается в 19:00. В прямой трансляции его можно посмотреть на канале XSport. Также будет доступна онлайн видеотрансляция на сайте ФБУ.

Для хозяев встреча против действующих чемпионов Европы приобрела особое значение. Украинская команда достигла того предела в турнирной борьбе, когда положительный результат в каждом поединке приобретает чрезвычайной важности.

Нынешний соперник нашей команды чемпион континента номинально, на бумаге, фактически - аутсайдер группы. Балканцы имеют две победы в восьми матчах. У нас побед и поражений поровну.

Нет наших представителей НБА Алексея Леня и Святослава Михайлюка, которые помогли победить в сентябре в Киеве Испанию. Вызвано новичков: Бояркина, Мироненко, Санон, Близнюка.