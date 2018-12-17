НБА: результаты матчей 16 декабря

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08:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Лейкерс уступили Вашингтону, Денвер обыграл Торонто.

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете обыграл «Торонто Рэпторс» — 95:86. Определяющей стала заключительная четверть, которую команда из штата Колорадо выиграла со счётом 27:14.

Самым результативным игроком встречи стал форвард канадского клуба Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов. 15 баллов на счету Делона Райта, 14 – у Сержа Ибаки. Паскаль Сиакам, Кайл Лоури и Йонас Валанчюнас участия во встрече не принимали.

В составе победителей в шаге от дабл-дабла остановился Никола Йокич – 26 очков и 9 подборов. 19 баллов на счету Джамала Маррея.

Лидер Восточной конференции «Денвер» (20-9) одержал третью победу подряд. Для возглавляющего Восток «Торонто» (23-9) это четвёртое поражение в шести последних встречах.

Бруклин – Атланта 144:127 (42:23, 30:43, 39:30, 33:31)

Кливленд – Филадельфия 105:128 (36:29, 22:36, 27:24, 20:39)

Индиана – Нью-Йорк 110:99 (28:26, 28:27, 23:20, 31:26)

Вашингтон – Лейкерс 128:110 (33:23, 38:28, 28:25, 29:34)

Даллас – Сакраменто 113:120 (31:34, 27:27, 25:32, 30:27)

Новый Орлеан – Майами 96:102 (28:33, 23:24, 22:28, 23:17)

Денвер – Торонто 95:86 (23:23, 16:24, 29:25, 27:14)

Напомним, в матче Вашингтона и Лейкерс главным героем встречи стал разыгрывающий «Вашингтона» Джон Уолл, в активе которого 40 очков и 14 передач. Дабл-даблом в составе победителей также отметился защитник Брэдли Бил (25 очков, 12 подборов). По 20 очков набрали Сэм Деккер и Джефф Грин.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс матч провалил, реализовав с игры только 5 бросков из 16. На его счету 13 очков, 6 подборов, 3 передачи, 1 блокшот и 4 потери. Самым результативным игроком в составе «Лос-Анджелеса» стал Кентавиус Колдуэлл-Поуп, набравший 25 очков.

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Баскетбол, НБА, Новости спорта.
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