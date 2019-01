Лень набрал 19 очков в новогоднем матче Атланты

Украинский центровой Алексей Лень во втором матче подряд после травмы вышел в стартовом составе Атланты против Индианы и провел на площадке 25 минут.

За это время украинец набрал 19 очков, а также сделал 7 подборов, 2 ассиста, 1 блок и 1 перехват.

Daniel Hamilton has had eyes open for Alex Len all day long. pic.twitter.com/SQCwlsChde

— FOX Sports: Hawks (@HawksOnFSSE) 31 декабря 2018 г.