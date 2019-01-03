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Михайлюк эффектно прошел Уэстбрука в матче НБА (Видео)

Михайлюк эффектно прошел Уэстбрука в матче НБА (Видео)
16:12 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Эффектная игра украинца Святослава Михайлюка не помогла победить Тандер.

Атакующий защитник Лос-Анджелес Лейкерс и сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк во время поединка против Оклахома-сити Тандер (100:107) заработал 5 очков и отметился невероятным проходом, уйдя от известного игрока противников Рассела Уэстбрука.

Отметим, что в этом матче отсутствовал лидер "озерных" ЛеБрон Джеймс.

Ранее Национальная баскетбольная ассоциация представила подборку самых эффектных эпизодов матчей 2 января.

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Баскетбол, НБА, Видео, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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