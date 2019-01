Михайлюк эффектно прошел Уэстбрука в матче НБА (Видео)

Атакующий защитник Лос-Анджелес Лейкерс и сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк во время поединка против Оклахома-сити Тандер (100:107) заработал 5 очков и отметился невероятным проходом, уйдя от известного игрока противников Рассела Уэстбрука.

Отметим, что в этом матче отсутствовал лидер "озерных" ЛеБрон Джеймс.

Svi Mykhailiuk with the soft touch off the glass!

End of Q3 on @ESPNNBA:#LakeShow 82#ThunderUp 78

KCP: 21 PTS, 4 3PM

PG13: 28 PTS pic.twitter.com/dMo6rCPTRr

— NBA (@NBA) 3 января 2019 г.