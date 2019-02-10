Лучшие моменты матчей НБА за 9 февраля (Видео)

НБА традиционно опубликовала подборку лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата. В десятку ярких моментов попали эпизоды с участием Пола Джорджа, Джабари Паркера, Шейха Диалло, Жоакима Ноа, Криса Пола, Майлза Бриджеса, Брука Лопеса, Денниса Смита-младшего и Деандре Джордана.