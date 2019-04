Адетокунбо поставил рекорд в рамках плей-офф НБА

В рамках матча первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА между Милуоки Бакс и Детройт Пистонс Яннис Адетокунбо установил рекорд.

Греческий форвард Милоуки заработал 41 очко, проведя при этом 31 минуту и 55 секунд. Таким образом, это первый баскетболист в истории, который заработал 40 и больше баллов в поединке плей-офф, не сыграв 32 минуты.

THE GREEK FREAK @Giannis_An34 becomes the 1st player to score 40+ PTS in an #NBAPlayoffs game in less than 32 minutes! #FearTheDeer pic.twitter.com/wlZil1m24y