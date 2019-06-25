Украинец Поддубченко стал чемпионом мира по слэм-данкам (Видео)

Новости спорта: Украинский данкер Вадим "Miller" Поддубченко победил в конкурсе слэм-данков на чемпионате мира по баскетболу 3х3 в Амстердаме.

Украинский спортсмен вырвал победу в дополнительной попытке у поляка Петра Грабовски после того, как оба профессионала набрали по 87 очков после трех попыток. Зато другой представитель "желто-синих" 2-кратный чемпион (2016, 2018) Дмитрий Кривенко в этот раз не сумел преодолеть квалификацию. Об этом сообщает ФБУ, передает УНН.

Сказано, что Поддубченко ранее боролся бронзовую награду 2017 года.

Стоит добавить, что сборные Украины уже завершили выступления на планетарном первенстве по баскетболу 3х3: женская команда не смогла преодолеть групповой этап, а мужская команда вышла в плей-офф, где проиграла в четвертьфинале будущим серебряным призерам - Латвии.