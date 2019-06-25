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Украинец Поддубченко стал чемпионом мира по слэм-данкам (Видео)

Украинец Поддубченко стал чемпионом мира по слэм-данкам (Видео)
18:18 Сегодня Телеграф Фото: ФБУ

Новости спорта: Украинский данкер Вадим "Miller" Поддубченко победил в конкурсе слэм-данков на чемпионате мира по баскетболу 3х3 в Амстердаме.

Украинский спортсмен вырвал победу в дополнительной попытке у поляка Петра Грабовски после того, как оба профессионала набрали по 87 очков после трех попыток. Зато другой представитель "желто-синих" 2-кратный чемпион (2016, 2018) Дмитрий Кривенко в этот раз не сумел преодолеть квалификацию. Об этом сообщает ФБУ, передает УНН.

Сказано, что Поддубченко ранее боролся бронзовую награду 2017 года.

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Стоит добавить, что сборные Украины уже завершили выступления на планетарном первенстве по баскетболу 3х3: женская команда не смогла преодолеть групповой этап, а мужская команда вышла в плей-офф, где проиграла в четвертьфинале будущим серебряным призерам - Латвии.

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Баскетбол, Новости баскетбола, Вадим Поддубченко, Вадим "Miller" Поддубченко.
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