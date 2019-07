"Детройт" подготовил видеонарезку лучших моментов украинца Святослава Михайлюка в Летней лиге НБА.

Украинский баскетболист провел в турнире пять матчей, "Дейтройт" уступил в первом раунде плей-офф.

Svi's up next as we recap our Summer League run.

See some of his best from Vegas. #DetroitBasketball pic.twitter.com/4IWiO6VtkF

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) July 17, 2019