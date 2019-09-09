ЧМ по баскетболу: топ-5 моментов дня (Видео)

Данк после прохода от Юи Цзяньлянь, слэм с сопротивлением от Александра Франклина, великолепные моменты Эрнаногомеса и Капаццо, а таккже данк через двоих в исполнении нигерийца Чимезе Мету в топ-5 лучших моментов дня.