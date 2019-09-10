Лучшие моменты десятого игрового дня ЧМ по баскетболу (Видео)

В топ-5 моментов дня попали хайляйты с участием Денниса Шредера, Фрэдди Ибрагима, Кэма Бирчи, Джайлена Брауна, а лучшим стал представитель Греции Ник Кэлатес. Его пас через всю площадку эксперты признали лучшим моментом прошедшего дня.