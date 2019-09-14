Топ-5 моментов дня на ЧМ по баскетболу (Видео)

В топ-5 моментов дня вошли проход от представителя Австралии Патти Миллса, мощный данк форварда Аргентины Габриэля Дека, аллей-уп от пары Инглс-Богут, слэм-данк от испанца Виктора Клавера, а лучшим стал пас от Нандо Де Коло.