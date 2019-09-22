Соперник Киев-Баскета в Лиге чемпионов подписал экс-игрока НБА

Новости спорта:Испанский клуб солидно усилился перед играми с Киев-Баскетом в ЛЧ.

Соперник Киев-Баскета в финальном раунде квалификации Лиги чемпионов испанский Бургос подписал контракт с бывшим игроком НБА Эрлом Кларком.

31-летний форвард в прошлом сезоне выступал в составе Будучности из Черногории.

Также американец в течение карьеры играл в НБА в составе Финикса, Орландо, Лос-Анджелес Лейкерс, Нью-Йорка, Бруклина и Кливленда, а также в чемпионатах Китая и Турции.

Дебютный матч Кларка за Бургос может состояться уже 26 сентября в столичном Дворце спорта, когда Киев-Баскет будет принимать испанцев в первом матче второго раунда отбора Лиги чемпионов.