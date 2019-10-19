Как Черкасскиев Мавпы обыгрывали Киев-Баскет (Видео)

В очередном матче Суперлиги Черкасские Мавпы дома нанесли поражение Киев-Баскету. К слову, тренером киевского клуба является латыш Айнарас Багатскис, который также является наставником сборной Украины.