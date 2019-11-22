Курьезы от Шакила: топ-4 забавных эпизода в НБА (Видео)

Shaqtin’ A Fool - передача, в которой легендарный баскетболист Шакил О'Нил вместе с другими экспертами при помощи фанатов со всего мира выбирает самые смешные моменты в НБА.