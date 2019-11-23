Уайлдер - Ортис: названы гонорары боксеров

Новости спорта:Чемпион заработает больше чем в два раза больше денег, нежели его соперник.

Стали известны гонорары грядущего боя между Деонтеем Уайлдером и претендентом на его титул Луисом Ортисом, сообщает Boxingnews24.com.

Американский чемпион мира по версии WBC Уайлдер заработает за бой 20 миллионов долларов, а кубинский претендент Ортис — 7 миллионов долларов.

Ранее бойцы прошли процедуру взвешивания и Ортис оказался тяжелее на 7 килограмм. Уайлдер показал результат 99,6 килограмм, а его соперник — 107.

Уайлдер и Ортис провели первый бой в марте 2018 года — тогда американец нанес кубинцу первое поражение в его профессиональной карьере.

Отстаиваемый Уайлдером пояс чемпиона мира американец завоевал еще в 2015 году после победы над канадцем Бермейном Стиверном.

Поединок между Уайлдером и Ортисом пройдет грядущей ночью в Лас-Вегасе.