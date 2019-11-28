Цмоки-Минск - Киев-Баскет: обзор матча Кубка Европы ФИБА (Видео)

"Киев-Баскет" одержал победу над "Цмоками-Минск" (92:84) и вышел в следующий этап Кубка Европы ФИБА. Смотрите лучшие эпизоды матча.