Топ-10 лучших моментов первого круга Суперлиги (Видео)

В украинкой баскетбольной Суперлиге завершился первый круг. Специальные эксперты из ФБУ сделали подборку десяти ярчайших эпизодов. Лучшим признали проход Ильи Сидорова с "Прометея".