Топ-5 моментов дня в НБА за 30.11.19 (Видео)

НБА представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата. В подборку вошел эффектный аллей-уп звезд "Хьюстона" Джеймса Хардена и Рассела Уэстбрука, а возглавил хит-парад мощный путбэк в исполнении бигмэна "Сакраменто" Ришона Холмса.