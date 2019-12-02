Лучшие моменты в НБА за ноябрь (Видео)

НБА представила лучшие данки регулярного чемпионата в ноябре. Сокрушительный данк форварда "Лейкерс" Леброна Джеймса через игрока "Сакраменто" Неманью Бьелицу и эффектный данк с разворотом на 360 градусов в исполнении атакующего защитника "Чикаго" Зака Лавина представлены в подборке.