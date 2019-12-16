Марк Селби выиграл престижный турнир по снукеру (Фото)

Новости спорта:В Глазго завершился 8-го рейтинговый турнир сезона, Scottish Open.

В Глазго завершился 8-го рейтинговый турнир сезона, Scottish Open. В воскресенье в финале Марк Селби обыграл Джека Лисовски.

Джек пробился в финал третий раз в карьере – и третий раз проиграл. Для Селби же титул стал 17-м в карьере. К тому же Марк стал первым в истории снукеристом, который выиграл 2 турнира серии Home Nations за один сезон. Отметим и тот факт, что Селби выиграл 14-й из своих 15-ти последних финалов рейтинговых соревнований (исключением стало поражение от Дина Цзюньхуэя на Shanghai Masters в 2016-м).

Джек начал поединок здорово, поведя в счете 2:0, при этом оформив 3 полусотенные серии! Марк на это ответил двумя брейками «+70» и сравнял счет. Затем последовал обмен фреймами, но на перерыв Селби ушел лидером – 5:3.

После возобновления игры Лисовски оформил сенчури, удалась ему и еще одна серия в 80 очков, и вот он уже впереди – 6:5. Но Селби выглядел уверенно, и взял 4 фрейма подряд. 9:6 в пользу Марка, при этом в его активе только 4 крупные серии, в т.ч. 1 сенчури. А Лисовски проиграл, оформив 6 полусотенных и 1 сотенный брейк!