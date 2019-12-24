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Лука Дончич вернулся в строй и провел первую тренировку после травмы

Лука Дончич вернулся в строй и провел первую тренировку после травмы
21:49 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Звездный словенец чувствует себя все лучше и лучше.

Защитник Даллас Маверикс Лука Дончич провел первую полноценную тренировку с командой, восстановившись после травмы голеностопа, сообщает ESPN.

Пока неясно, сможет ли Дончич сыграть в предстоящем матче Далласа против Сан-Антонио Сперс. Тренерский штаб Маверикс не станет рисковать здоровьем словенца и продолжит следить за восстановлением игрока.

Дончич получил травму 15 декабря в матче против Майами Хит (118:122 ОТ). Словенец подвернул ногу в результате столкновения с Кендриком Нанном.

В нынешнем сезоне 20-летний Дончич в среднем за игру набирает 29,3 очка, делает 9,6 подбора и 8,9 ассиста. Лука был признан лучшим игроком Западной конференции НБА в ноябре.

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Даллас (19-10) занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Маверикс сыграют против Сперс (12-17) в ночь с 26 на 27 декабря.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Лука Дончич.
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