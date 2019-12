ЛеБрон, Дюрант, Дончич и другие: выбери составы на матч Всех звезд NBA

НБА объявила о начале голосования на Матч всех звезд-2020. Процедура продлится до 20 января 2020 года.

Болельщики могут проголосовать на официальном сайте НБА, в официальном приложении НБА, а также с помощью Google App и Google Assistant.

В 2020 году Матч всех звезд состоится 16 февраля в Чикаго.

Who will be this year’s NBA All-Stars?

YOU DECIDE.#NBAAllStar Voting 2020 presented by @Google is now open!

Vote daily on https://t.co/R6fBO5LSAS, the NBA App, with the Google Assistant or with Google Search! #VoteNBAAllStar https://t.co/KkbGhfwxpd pic.twitter.com/KuWjpxOn6Y

— 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) 25 декабря 2019 г.