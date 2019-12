Филадельфия установила рождественский рекорд NBA

Филадельфия 76ерс установили новый рекорд рождественских матчей НБА по числу реализованных дальних бросков.

В победном матче с Милуоки Бакс (121:109) Сиксерс забросили 21 трехочковый с процентом реализации 47,7 процента.

Также команда повторила рекорд франшизы по этому показателю.

Больше других в составе Сиксерс дальние броски реализовал форвард Тобайас Харрис, на счету которого пять попаданий из-за дуги. Фуркан Коркмаз и Джош Ричардсон забросили по четыре дальних.

Joel Embiid had his 4th straight game with 30 pts and 10 reb vs the Bucks, the longest streak any player has had vs Milwaukee pic.twitter.com/4O4Sc0q0gQ