Скачать
Среда, 29.01.2020
Эриксен перешел из Тоттенхэма в Интер
Эриксен перешел из Тоттенхэма в Интер
Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)
Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Украинский супертяж отказался от Олимпиады
Украинский супертяж отказался от Олимпиады

"Вспоминая Коби": NBA опубликовала трогательное видео в честь Брайанта

"Вспоминая Коби": NBA опубликовала трогательное видео в честь Брайанта
07:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:НБА представила памятное видео о погибшем Коби Брайанте.

Пресс-служба НБА опубликовала видеотрибьют в честь легендарного баскетболиста Коби Брайнта, погибшего 26 января в авиакатастрофе.

В ролике показаны самые яркие моменты карьеры Коби: от драфта 1996 года Лейкерс до последнего матча с Ютой в 2016-м, где Брайант набрал 60 очков.

В воскресенье, 26 января, в Калифорнии потерпел крушение вертолет на борту которого среди 9 погибших оказался легенда НБА Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна.

Сообщается, что пилот вертолета предотвратил гибель людей на земле.

Спортсмены и клубы выразили соболезнования в связи с гибелью легенды НБА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Коби Брайнт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский супертяж отказался от Олимпиады
02 Полуфинал Кубка Английской лиги: Манчестерское дерби
03 Усику на заметку: Филип Хргович уже в Киеве
04 Надаль: Это будет тяжелый матч
05 Сауль Канело Альварес не встретится с Муратой 2 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь