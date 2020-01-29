"Вспоминая Коби": NBA опубликовала трогательное видео в честь Брайанта

Новости спорта:НБА представила памятное видео о погибшем Коби Брайанте.

Пресс-служба НБА опубликовала видеотрибьют в честь легендарного баскетболиста Коби Брайнта, погибшего 26 января в авиакатастрофе.

В ролике показаны самые яркие моменты карьеры Коби: от драфта 1996 года Лейкерс до последнего матча с Ютой в 2016-м, где Брайант набрал 60 очков.

В воскресенье, 26 января, в Калифорнии потерпел крушение вертолет на борту которого среди 9 погибших оказался легенда НБА Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна.

Сообщается, что пилот вертолета предотвратил гибель людей на земле.

Спортсмены и клубы выразили соболезнования в связи с гибелью легенды НБА.